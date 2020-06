Vaia (commissione medica FIGC): “Covid19 ridimensionato, ma la battaglia non è finita”

«Non siamo meteorologi, quindi non possiamo prevedere una seconda ondata o meno. Sappiamo – ha aggiunto – che in autunno ed inverno, notoriamente ci sono influenze. Come sanità abbiamo il dovere di vaccinare rispetto all’influenza, la polmonite, le fasce più fragili ed esposte. Penso al personale sanitario, al personale scolastico, coloro che sono a contatto con la popolazione».

«Da qui a dire che sicuramente ci sarà una seconda ondata, a settembre o ottobre, non è prevedibile. È giusto non abbassare la guardia, ma continuare ad osservare con ottimismo ad un fenomeno che si sta riducendo», ha concluso.

(Fonte: Agenzia)