CDS – CR7, bufera social. Ibra, bufera Covid: entrambi protagonisti ma in negativo

Ecco il titolo della copertina della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 13 aprile 2021

"CR7, bufera social. Ibra, bufera Covid. Ronaldo e la maglia lanciata: le critiche dei tifosi. Zlatan al ristorante in zona rossa. 'Per lavoro'. Recita così il titolo della copertina della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 13 aprile 2021. "I campioni di Juve e Milan protagonisti ma in negativo". In taglio basso, invece, si parla della corsa Champions "Champions a 75-78 punti, è partita la volata per i posti alle spalle di Conte" e di PSG-Bayern Monaco.