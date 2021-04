Chiesa: “Ibra? Maresca avrà sentito offesa pesante. Inter-Cagliari, Pairetto ok”

L'ex arbitro Chiesa ha commentato il turno di Serie A, con l'operato dei direttori di gara con il focus sul rosso a Ibra e l'Inter

Polemiche per l'espulsione di Ibrahimovic in Parma-Milan: "Lo svedese per un mancato fischio dell’arbitro eccede nella protesta. Non si capisce esattamente cos’abbia detto nel corso dell’azione al direttore di gara, ma Maresca a un certo punto si gira e - con grande decisione - lo espelle direttamente, senza il minimo dubbio. Per come ha estratto il rosso, Maresca deve aver sentito qualche offesa pesante da parte dello svedese. Non ha il minimo dubbio, anzi, è molto deciso e non passa nemmeno dal giallo prima".