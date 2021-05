Cragno: “Futuro? Si vedrà, ultimi mesi vissuti in un frullatore. Anno particolare”

Le parole del portiere del Cagliari: "Il mio futuro è la partita di domenica contro il Genoa perché, così come abbiamo fatto a Milano"

«Hanno cercato di preservare a livello mentale la squadra, perché quando i risultati non arrivano sei nelle sabbie mobili: più ti agiti e più vieni risucchiato verso il basso. Dovevamo resettare tutto ed entrambi ci hanno fatto capire che le qualità le avevamo, ma che qualcosa non stava funzionando. Per venirne fuori, ognuno doveva assumersi le sue responsabilità».

«Il mio futuro è la partita di domenica contro il Genoa perché, così come abbiamo fatto a Milano, seppure con la salvezza in tasca, vogliamo onorare fino in fondo la stagione. Poi il resto si vedrà, ma sinceramente è stato un anno particolare e soprattutto negli ultimi mesi li abbiamo vissuti in un frullatore».