CorSera – Handanovic resterà anche il prossimo anno. L’Inter segue questi 3 nomi

Il portiere sloveno è stato protagonista in negativo negli ultimi tre incontri dell'Inter

L'Inter è a un passo dallo scudetto numero 19 della sua storia. I nerazzurri potrebbero festeggiare domenica 2 maggio se vinceranno a Crotone e l’Atalanta non batterà il Sassuolo, oppure sabato 8 quando affronteranno la Sampdoria. Sarà il primo trofeo per tanti, anche per Samir Handanovic criticato per le ultime prestazioni. "In una stagione può succedere, ma è giusto pure ricordare le partite importanti. La migliore è di gran lunga l’andata di campionato contro il Napoli: lì l’Inter vinse solo grazie ai miracoli del suo portiere. Poi ci sono anche 13 gare senza subire reti, non poche", sottolinea il Corriere della Sera .

"Handanovic ha 36 anni e il contratto in scadenza a giugno 2022. Resterà anche il prossimo anno, poi sarà tutto da valutare. Parlare di mercato oggi per l’Inter non ha nessun senso. Finché la questione societaria non sarà definita, finché Zhang non spiegherà quali sono i programmi e le risorse per la prossima stagione, tutto è sospeso. Le chiacchiere però quelle si continuano a fare. E allora i nomi da tenere sott’occhio per il nuovo portiere restano tre: Musso dell’Udinese, Cragno del Cagliari e Silvestri proprio del Verona. Handanovic fin qui è sempre stato titolare, oggi è comunque il capitano della squadra prossima a diventare campione d’Italia e con la migliore difesa della serie A: appena 29 reti subite".