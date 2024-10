Roma e poi Juventus. Più che una ripartenza, per l'Inter - i prossimi due impegni in campionato e poi in CL i Young Boys- saranno un vero e proprio crash test . Così a SportMediaset raccontano il momento della squadra di Inzaghi che aspetta ad Appiano i giocatori impegnati in Nazionale. Barella è di nuovo abile e arruolabile, pronto a lavorare col resto del gruppo.

Le risposte più importanti - sottolinea il tg sportivo - dovranno arrivare però dal reparto difensivo. Troppi i gol subiti in questa partenza: 1.28 i gol subiti a partita in campionato. "Per questo l'Inter lavora in prospettiva e pensa a Jonathan Tah. Il 28enne del Bayer Leverkusen (1.95 m per 103 kg) è in scadenza di contratto e in casa nerazzurra vorrebbero anticipare il suo arrivo a Milano a gennaio pagando ai tedeschi un piccolo indennizzo. Prima però c'è la ripartenza sul campo che è l'unica cosa che interessa in questo momento a mister Inzaghi", conclude SM.