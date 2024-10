Stasera la Nazionale di Luciano Spalletti affronterà Israele a Udine. "Una partita carica di difficoltà perché loro sono una buona squadra. Sanno giocare a calcio. Occorrerà sempre stare in equilibrio. Udine? Mi sono trovato benissimo, territorio bellissimo e città molto civile, contento di giocare in questo stadio anche se avrei preferito un clima migliore. Il calcio dovrebbe essere gioia", ha dichiarato il ct in conferenza stampa.

Telefonata Spalletti-Inzaghi, l'Inter conferma

Tutto risolto, invece, a proposito della polemica che si era levata dopo le dichiarazioni di Luciano Spalletti sul fatto di non dover rispondere agli ultras al telefono. Frasi che sembravano indirizzate a Simone Inzaghi, ma che sono state prontamente chiarite. Come raccolto da FCINTER1908, in casa Inter confermano che la telefonata di Luciano Spalletti a Simone Inzaghi. Il ct degli Azzurri è apparso dispiaciuto e costernato e ha sottolineato come le frasi pronunciate fossero riferite esclusivamente a se stesso. Il caso è chiuso.