Cravero: “Napoli-Inter? I nerazzurri stanno benissimo, giocano un gran calcio”

Roberto Cravero ha sottolineato l'ottimo momento dell'Inter di Inzaghi a pochi giorni dalla cruciale sfida contro il Napoli

"L'Inter sta benissimo, non bene e questo è un problema per il Napoli. Ci aspettavamo la reazione post derby, ma anche una partita di attesa e invece ieri son partiti a 300 all'ora ed hanno segnato dopo 2 minuti ed hanno affossato la Roma. Se fossi un attaccante girerei a largo da Koulibaly, ma l'Inter sta veramente bene ed ha una consapevolezza nei propri mezzi incredibile. Fa un gran possesso palla e davanti ha un giocatore meraviglioso come Dzeko. Ora Sanchez mette un tarlo in testa ad Inzaghi perché dovrà scegliere chi affiancare a Dzeko sabato al Maradona. Il Napoli può mettere in difficoltà l'Inter col suo gioco e la sua qualità. Non si deve snaturare, deve giocarsi la partita da Napoli. Koulibaly? Basta la sua presenza per intimorire gli avversari".