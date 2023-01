Cremonese-Inter, Darmian trasloca in difesa. Torna Dumfries a destra, qualità a centrocampo

"Per l’occasione, poi, un po’ per necessità (due pesi massimi come Skriniar e Barella squalificati) e un po’ per scelta, Inzaghi cambierà qualcosa nel solito scenario. A meno che non giochi a sorpresa D’Ambrosio, Lautaro avrà la fascia al braccio e sarà quasi una scheggia di futuro. L’aggiustatutto Darmian, ormai prossimo al rinnovo, cambia invece posizione: sarà lui ad arretrare sulla linea dei difensori e a prendere il posto dello slovacco con la testa a Parigi", sottolinea La Gazzetta dello Sport.