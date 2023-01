Ts – Cremonese-Inter, pagelle: Lautaro bomber. Onana 5,5, ecco perchè. Gagliardini…

Le pagelle di Tuttosport su Cremonese-Inter. Il quotidiano incorona il Toro come migliore in campo

Nelle pagelle di Tuttosport su Cremonese-Inter, è Lautaro Martinez il migliore dei nerazzurri. Con una doppietta, il Toro ha deciso la gara, per lui il voto è 7,5: "Con un “tap-in” da Arsenio Lupin segna l’1-1, poi con una giocata da bomber vero ribalta la partita: il pallottoliere è arrivato a 11 gol in A". 6,5 per Simone Inzaghi: "L’Inter è convalescente e lui, saggiamente, sceglie di giocarsela senza fare stravolgimenti. E così arriva una vittoria che pesa piombo".