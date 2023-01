Cremonese-Inter, moviola Corsport: “Mariani 4: Calha da rosso e Acerbi…”

Moviola un po' estrema quella del Corriere dello Sport, che nella sua edizione odierna ha analizzato la prestazione dell'arbitro Mariani ieri in Cremonese-Inter. Il quotidiano lo ha giudicato addirittura con un 4: "Pessima partita per l’internazionale (primo elemento da tener presente) Mariani, categoria First dell’Uefa (secondo indizio), 130 gare in serie A (terzo indizio): se non è in grado lui di espellere Çalhanoglu che gli tira il pallone a 50 centimetri per protestare per una ammonizione (giusta), chi dovrebbe farlo? Ok no rigore per i tocchi di braccia di Chiriches e Darmian (braccia al corpo).