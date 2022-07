Crespo: “Dybala è un campione, sarebbe perfetto per il Milan perché…”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo, ex centravanti, ha spiegato perché Paulo Dybala sarebbe, secondo lui, perfetto per il Milan: «Dybala sarebbe l'ideale nel Milan, è proprio l'elemento che manca. Garantisce qualità a tutto il reparto offensivo, può innescare il gioco dialogando con l'attaccante centrale oppure con i due esterni e, infine, può concludere lui stesso l'azione. Nel modulo rossonero, e cioè nel 4-2-3-1, è perfetto: sono certo che Pioli saprebbe come impiegarlo e quali compiti affidargli. Ecco, qui si tratta di capire esattamente come giocherà il Milan: l'allenatore vuole una squadra sempre in movimento, posizioni intercambiabili, chiede che tutti siano sempre attivi sia in fase offensiva sia in fase difensiva.