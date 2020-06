Hernan Crespo è stato allenato da José Mourinho al Chelsea e all’Inter. L’ex attaccante nerazzurro confessa di aver imparato molto dallo Special One: “José mi ha mostrato la strada per diventare il miglior allenatore. Non si tratta solo di scegliere i migliori undici. Dobbiamo capire tutto ciò che ci circonda, in termini di comunicazione con i giornalisti, dirigenti, giocatori, allenatori“.

(Abola)