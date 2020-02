Crespo difende Icardi: “Il suo gioco si sta evolvendo e può ancora migliorare”

Le ultime notizie che arrivano su Icardi sono quelle dell’esclusione nella gara con il Dortmund e di un presunto sfogo del giocatore con tanto di sedie lanciate in aria. Ma dalla Francia arrivano anche le parole del suo connazionale, ex Inter come lui, Hernan Crespo. L’ex bomber argentino a Rmc Sport ha detto: «Ha dei momenti nel gioco che mi piacciono. Penso abbia margini di miglioramento. Il suo gioco si sta evolvendo, ma vorrei vederlo partecipare più a quello di squadra, senza perdere le sue abilità con il gol. Oltre ai gol devi capire anche le necessità del gioco. Nel PSG tu hai di Maria da un lato e Mbappé e Neymar dall’altro. Non devi rimanere avanti e finire le azioni».

(Fonte: Sport.fr)