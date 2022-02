Crespo: “In due occasioni sono stato vicino al Real. Sono rimasto all’Inter perché…”

Intervistato da Olé, l'ex attaccante argentino rivela di essere stato per due volte vicino al Real Madrid

In una lunga intervista al quotidiano argentino Olé, Hernan Crespo rivela di essere stato vicino al Real Madrid in due occasioni. "Per due volte sono stato vicino al Real Madrid. La prima volta, quando giocavo con la Lazio, stavo trattando per andare a Madrid o all'Inter. Ma tutto dipendeva da Ronaldo".