Crespo: “Concorrenza agguerrita, ma il Milan può vincere lo scudetto. E’ la squadra che…”

Hernan Crespo, ex attaccante di Inter e Milan, è convinto che i rossoneri siano la squadra favorita per lo scudetto. Ecco le sue dichiarazioni

"Certo che questo Milan può puntare a vincere il campionato, anche se la concorrenza ovviamente non manca ed è agguerrita. Ma i rossoneri sono in assoluto la squadra che in Italia gioca il calcio più internazionale, come hanno dimostrato in queste prime sette giornate di Serie A. E il gioco è un fattore determinante. Non è tutto: perché questa squadra ha anche interpreti di altissimo livello e in tutti i reparti, a partire dal portiere. Non mi aspettavo che Mike Maignan fosse già così forte e pronto".