Crespo su Lukaku: “Giocatore fantastico, fa reparto da solo. Si sacrifica e…”

Intervistato da SportWeek , Hernan Crespo ha parlato così di Lukaku in vista di Juventus-Chelsea, match di Champions in programma mercoledì.

"Carrarmato Chelsea? Con quello lì davanti, per forza. Lukaku è fantastico, fa reparto da solo, si trascina dietro i difensori, apre spazi per i compagni, segna e, quando serve, si sacrifica in fase difensiva. Muscoli e tecnica al servizio della squadra".