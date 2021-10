Cribari: “Adriano era inarrestabile. Gol all’Udinese impressionante. La famosa foto…”

L'ex difensore di Empoli, Udinese e Napoli, ai microfoni di Espn Brasil ricorda quanto era difficile fermare l'Imperatore

Tra il 2002 e il 2006, Adriano è stato uno degli attaccanti più forti al mondo. L'Imperatore era lo spauracchio delle difese avversarie ed era praticamente immarcabile. Di quel periodo ha un ricordo nitido Emilson Sanchez Cribari che ha vestito tra le altre le maglie di Empoli e Udinese. "Adriano, nel fiore degli anni, era come Ronaldo. Ha fatto molto meno rispetto al potenziale che aveva. Ci voleva davvero tanto lavoro per provare a fermarlo quando giocavi contro di lui", ha ammesso Cribari a ESPN Brasil. "C'è anche quella famosa foto di lui che celebra un gol a torso nudo, in quella partita si è guadagnato il soprannome di 'Imperatore'... Ero io a marcarlo in quell'Empoli-Inter. È stato un gran gol quello fatto contro di noi. Quel giorno ne ho visto tutta la potenza e la qualità".