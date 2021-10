FFT – I 50 migliori giocatori degli anni 2000: presenti 10 ex Inter. Assente Adriano, il motivo

Gli anni 2000 sono stati anni fantastici per il calcio, con alcuni dei migliori giocatori della storia che hanno deliziato milioni di tifosi in tutto il mondo. FourFourTwo ha stilato la personale lista dei 50 migliori giocatori degli anni 2000. Una lista che comprende tanti giocatori che hanno militato nella Serie A, a dimostrazione che il campionato italiano nei primi anni 2000 non aveva eguali. Inoltre sono ben 10 gli ex nerazzurri presenti nella lista, una menzione a parte viene fatta per Adriano e la rivista spiega il motivo dell'esclusione dell'Imperatore