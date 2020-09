Criscitiello: “L’Inter con Vidal non si può più nascondere, fa paura. Conte ora deve…”

Con l’acquisto di Arturo Vidal, l’Inter parte quantomeno alla pari della Juventus per la vittoria dello scudetto. A sostenerlo, nel suo editoriale per TMW, è Michele Criscitiello, convinto che ora sia Antonio Conte a dover fare la differenza rispetto a Pirlo:

“L’Inter non si può nascondere perché Marotta sta facendo di tutto per regalare a Conte una squadra pronta per vincere tutto, almeno lo scudetto. Con Vidal, sicuramente, non scavalca la Juventus ma sicuramente non possiamo più dire che la Juve parta con i favori del pronostico. Inter e Juventus sono sullo stesso piano con Conte che deve rappresentare il valore aggiunto rispetto all’esordiente Pirlo. I nerazzurri fanno paura e con una mentalità diversa potrebbero fare bene anche in Europa, a patto che Conte faccia la Champions con un modulo e un atteggiamento diversi. Perché il suo 3-5-2, soprattutto a livello europeo, è fratello di un 5-3-2 che non è mai risultato vincente“.

(Fonte: TMW)