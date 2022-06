Inter, Criscitiello: “Bastoni da dare per 70 mln. Lautaro? Cedo sempre il difensore”

Le parole del giornalista: "Tinti non ama parlare: ti ha detto che Bastoni vuole restare ma andrà incontro alla società"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato così del mercato dell'Inter, soffermandosi sulla possibile cessione di Alessandro Bastoni: "Se l'Inter è una società forte non può permettersi di pensare di cedere Bastoni, ma purtroppo l'Inter ha problemi economici e per fare mercato ha bisogno di fatturare grazie alle plusvalenze. Il progetto di Marotta è chiaro: non cedo Bastoni perché voglio, io cedo il calciatore, tolto Lautaro, per il quale arrivano offerte importanti: e ad oggi arrivano per lui. Meglio cedere Lautaro? Io cedo sempre il difensore e l'attaccante: se vuoi prendere Dybala e vuoi fare l'attacco con Lautaro e poi cedi lui, siamo al punto di partenza. Se Bastoni te lo valutano 70 mln per me è da dare, 30-40 non se ne parlo: Marotta per me si è fatto i suoi calcoli, ma parliamo del nulla perché a me non risulta niente. Tinti non ama parlare: ti ha detto che Bastoni vuole restare ma andrà incontro alla società e ha aperto le porte ad un'eventuale cessione".