Criscitiello: “Lukaku? Se non si riprende nel 2023 sarà flop. E rischierebbe la carriera”

"La bocciatura è per il 2022 ma per le qualità che ha può riprendersi tutto con gli interessi nel 2023. Nell'anno che ci ha appena lasciati ha falllito tutti gli obiettivi. Al Chelsea cacciato a pedate, all'Inter tornato e mai entrato seriamente in condizione, al Mondiale si è notato solo per gli errori nell'ultima gara. Dopo un 2022 così, non potrà fare ancora così male nel 2023. Altrimenti sarebbe un grande flop per l'Inter ma soprattutto rischia di compromettere la sua brillante carriera. L'Inter ha bisogno, urgente, dei suoi gol. Come nell'anno dello scudetto quando poi scappò di nascosto ancora con le labbra sullo stemma dell'Inter".