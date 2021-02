Criscitiello: “Lautaro canta a San Siro, Ibra a Sanremo. Scudetto? Inter-Juve, ma…”

L'analisi del direttore di Sportitalia e TuttoMercatoWeb dopo il successo dell'Inter sul Milan firmato Lautaro Martinez-Lukaku

"Conte ha vinto lo scudetto quando l'Europa l'ha sbattuto fuori. Una buona notizia conseguenza di una pessima notizia. Se l'Inter si allena dal martedì al sabato solo pensando all'impegno della domenica, questo, alla lunga, fa la differenza. Mentre Milan e Juventus devono pensare al doppio impegno, Conte prepara e non sbaglia certe partite. La rosa dell'Inter non è neanche paragonabile a quella del Milan. I rossoneri si sono trovati per diversi mesi in testa non per sbaglio ma per casualità. Non è una squadra da primato ma è una squadra da prime 4 posizioni.