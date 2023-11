Criscitiello: “De Laurentiis ha fatto lo stesso errore di Agnelli post Marotta. Mazzarri…”

"Non è il nuovo che avanza ma neanche il vecchio bollito stufato. Mazzarri è la soluzione tampone, forse l’unica decente. De Laurentiis non ha sbagliato a prendere Walter ma ha sbagliato a fidarsi di Rudi. Non c’è nulla di male ad ammettere un errore, soprattutto se il mese prima hai portato lo scudetto a Napoli. Il primo senza Dio. De Laurentiis ha commesso l’errore di Agnelli, post Marotta. Il manager non mi serve, faccio tutto io. A quei livelli, qualcuno di forte serve sempre. Ora, nel tunnel, Aurelio ci è entrato da solo e ci deve uscire da solo. Mazzarri deve fare due cose: provare ad arrivare più avanti possibile in Champions e non perdere la stessa Champions. La squadra è forte ma bisogna lavorare prima sulla testa e poi sulle gambe"

"In poco tempo il Napoli ha dilapidato un patrimonio. Spalletti e Giuntoli staranno gongolando perché è un chiaro segnale di vittoria di chi non c’è più. Il segreto eravamo noi e non il Presidente. Qualcosa, a gennaio, servirà anche al Napoli anche se, come già detto, il problema non sono i calciatori. A Roma situazione ancor più grave, coperta negli anni dall’Europa di serie C e serie B. Mourinho non è riuscito a dare una identità a questa squadra e la società ha fatto finora sforzi inutili. Dal portoghese ci aspettavamo atteggiamenti e gioco diversi. La Roma è la solita incompiuta. La classifica piange e deve ringraziare le vittorie in extremis con Monza e Lecce, altrimenti avremmo parlato di una crisi più profonda. Si andrà avanti con Josè fino a fine stagione poi sarà divorzio, con o senza coppette. La Roma deve tornare in Champions".