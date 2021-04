Criscitiello: “L’Inter si appresta a vincere lo scudetto. Ecco chi saranno le prime 4”

L'opinione del direttore di Sportitalia: "Senza Champions, Conte diventa letale lavorando 7 giorni su 7 solo sul campionato"

Nel corso del suo consueto editoriale per TMW, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato così del campionato si Serie A dopo l'ultima giornata, che ha visto l'Inter in fuga: "Il campionato ha ancora poco da dire. Il turno prima della sosta e quello prima di Pasqua hanno delineato la situazione. L'Inter si appresta ad interrompere il dominio della Juventus e a diventare Campione d'Italia. Senza Champions, Conte diventa letale lavorando 7 giorni su 7 solo sul campionato. In Champions ci andranno Inter, Milan, Atalanta e una tra Napoli e Juventus. Mercoledì ci divertiremo".