Inter, Lukaku è l’uomo del destino. La rete al Bologna più iconica di altre

Lui, sempre lui. Romelu Lukaku è una sentenza, suo il gol che ha piegato il Bologna e permesso all'Inter di uscire dal Dall'Ara con tre punti pesantissimi in chiave scudetto. Big Rom ha siglato la rete numero 20 in campionato, una vera e autentica macchina da gol.

"La rete al Bologna, semmai, è ancora più iconica delle altre: è la numero 20 in campionato, decisamente il migliore della vita del belga. L’anno scorso chiuse a 23, questa volta è destinato a superare il record di 25 strappato all’Everton, per poi andare pure oltre: potrebbe arrivare a 30 senza neanche accorgersene", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Ieri Romelu è entrato dalla porta principale nel ristretto circolo di eletti nerazzurri capaci di farne una ventina per due campionati di fila. Per primo era toccato all’eterno “Pepìn” Meazza che dal 1929 al 1934 era riuscito nell’impresa per cinque stagioni diverse."