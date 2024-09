"Thiago Motta non sarà il nuovo Guardiola, vedremo, ma sicuramente non può essere etichettato come un bluff", aggiunge Criscitiello

Matteo Pifferi Redattore 30 settembre 2024 (modifica il 30 settembre 2024 | 21:31)

Intervenuto sulle colonne di Sportitalia, Michele Criscitiello ha commentato così i risultati del weekend di Serie A:

"Troppi processi e iniziati troppo presto. Senza un minimo di indagine e soprattutto senza sentire testimoni e senza avere uno straccio di prova. Si può arrivare a sentenza, ci mancherebbe, ma farlo dopo la prima udienza non porterà a un verdetto veritiero. Thiago Motta non sarà il nuovo Guardiola, vedremo, ma sicuramente non può essere etichettato come un bluff dopo un mese di campionato. In alcune situazioni poteva fare di più e lo sa pure lui ma quando cambi allenatore e squadra non puoi pensare che in un mese sia tutto collaudato. La magia del calcio è questa: tutti ne parlano ma la teoria quando lascia campo alla pratica cambia il mondo. Ogni tanto serve una scintilla come è accaduto a Fonseca al Milan, altre volte serve tempo e lavoro per cercare di far assemblare al meglio una squadra"