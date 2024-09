Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello, direttore dell'emittente, ha giudicato con un 6.5 il mercato dell'Inter: "Doveva fare poco ma l’ha fatto. Prima con i parametri zero e poi chiudendo i colpi nelle seconde linee. Per i Campioni d’Italia c’era da fare poco ma il rinnovo di Lautaro da solo valeva un 7 in pagella. Buona gestione del mercato per Beppe e Piero. Inter resta la più forte ma quest’anno non sarà una passeggiata".