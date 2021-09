Criscitiello: “Inter, post-Conte poteva essere disastro: Inzaghi è da scudetto se…”

L'analisi del giornalista: "In campionato la squadra viaggia a gonfie vele e sta facendo vedere cose davvero interessanti"

In campionato invece la squadra viaggia a gonfie vele e sta facendo vedere cose davvero interessanti. Sicuramente Dzeko non è Lukaku ma se Correa sta bene e Lautaro capisce che anche se sei del 1997 puoi essere un leader, allora, Simone Inzaghi potrà lottare per il titolo per la prima volta nella sua carriera. L'Inter sta bene in campo ma soprattutto ha entrambe le fasi. Perché è vero che quando attacca la squadra è sempre pericolosa ma anche in fase difensiva si muove da reparto e soffre poche volte. Se mettiamo l'Inter in lista per lo scudetto sarà curioso capire chi la affiancherà".