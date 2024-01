Criscitiello: “2023 Lautaro voto 9, il top in Serie A. Lukaku 3: ha deluso il mondo Inter”

"Lukaku voto 3. Il calciatore è in calo ma il professionista ha deluso tutto il mondo Inter. Ci sono modi e modi, lui li ha sbagliati tutti e sta pagando sulla sua pelle i suoi continui cambi di umore. Il suo tempo è, forse, finito. Potrà raccogliere qualche frutto per altri 2-3 anni ma ha macchiato la sua immagine più di una volta con scelte di mercato senza senso.

