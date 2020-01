Criscitiello: “Mercato Inter? Ora in due rischiano di diventare di troppo”

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha parlato della sessione di mercato appena iniziata: “Adesso tutti devono fare qualcosa, per questo non sarà un mese banale. Avanti e dietro tra gli alberghi di Milano fino alle corse finali il giorno della chiusura. Ecco chi deve fare… qualcosa. Si fa per dire. L’Inter, almeno, un giocatore in mezzo al campo. Perché Sensi e Barella sono due ottimi centrocampisti ma forse dei due ne bastava uno. Serve un Vidal. E servirebbe anche un attaccante, ma con la squadra fuori dalla Champions se ne potrebbe fare anche a meno se Sanchez recupererà in tempi brevi. Serve qualche uscita. Probabilmente uno tra Vecino e Gagliardini rischia di diventare di troppo. Sulle corsie laterali Conte è corto ma il mercato offre poco. Soprattutto in inverno”.