Criscitiello: “Milan, la proprietà riflette su Maldini. Pioli invece ha la fiducia”

Il Milan ha perso il doppio confronto in semifinale contro l'Inter: riflessioni in corso da parte della proprietà, svela Criscitiello

Sarà l’Inter a disputare la finale di Champions League a Istanbul. Il Milan ha perso il doppio confronto in semifinale e per Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, la società sta riflettendo sul lavoro svolto da Paolo Maldini. “La proprietà e il CEO rossonero Giorgio Furlani, hanno fiducia nell'operato svolto fin qui dall'allenatore Stefano Pioli che non sarebbe in discussione. A dare forza al tecnico l'impossibilità di poter contare su una rosa di 17-18 calciatori di pari livello.