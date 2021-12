Criscitiello: “Mourinho, voto 4. Non è più quello dell’Inter e soprattutto…”

Le parole del direttore di Sportitalia: "Era arrivato a Roma come il salvatore della Patria. I tifosi sono ancora dalla sua ma il campo gli sta dando contro"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato così dell'impatto di José Mourinho sulla Roma, da lui giudicato con un sonoro 4: "Era arrivato a Roma come il salvatore della Patria. I tifosi sono ancora dalla sua ma il campo gli sta dando contro. La Roma non ha gioco e ha perso con tutte le big, un solo pareggio con il Napoli e una sola vittoria con l'Atalanta. Bella, certamente, ma per ora è figlia unica. Mourinho non è quello dell'Inter ma soprattutto non è riuscito ad incidere minimamente su questa Roma che sognava di rientrare nell'Europa che conta. Gli investimenti sono stati fatti ma di Mourinho si è visto poco o nulla. Tanta confusione e molte figuracce, soprattutto in Europa".