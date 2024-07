Così il giornalista: "In queste condizioni avrebbero rifiutato in molti, invece, Conte sta sistemando tutto il mercato azzurro"

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello, direttore dell'emittente, ha parlato così dell'approdo di Alessandro Buongiorno al Napoli: "Buongiorno senza Conte non sarebbe mai arrivato. In queste condizioni avrebbero rifiutato in molti, invece, Conte sta sistemando tutto il mercato azzurro. Così sarà fino a fine agosto. Conte sceglie il calciatore, Conte lo chiama, Conte parla con gli agenti e Conte decide anche a che ora si deve fare il caffè nello spogliatoio. Un uomo solo al comando fin quando De Laurentiis capirà che non deve soffrire di gelosie".