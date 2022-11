Criscitiello: “Oggettivo dire che Juve Inter hanno bucato e che al Napoli…”

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Michele Criscitiello , giornalista, ha parlato così del momento del Napoli: "Il Napoli ha trovato giocatori importanti per puntare alle prime posizioni del campionato. Sono giocatori pronti al di là della scoperta. Non mi aspettavo un capolavoro simile, anche se ho sempre paura di parlare di capolavoro a novembre. Abbiamo capito che un girone di Champions League vinto così dal Napoli fa storia.

Meret per me non era all’altezza, oggi è cambiato tutto. Questo deve essere l’anno del Napoli. Se dovesse vincere il campionato farebbe bene al sistema calcio. Secondo me nessuno sta giudicando se siano bravi o no a Napoli, stiamo solo cercando di capire se arriva fino in fondo. Ma che al Napoli siano competenti, che all’Inter e la Juventus abbiano bucato, sono cose oggettive".