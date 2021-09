Criscitiello: “Inter in corsa per il titolo. La Juve non ha sfruttato i regali di Suning”

Il direttore di Sportitalia ha parlato della corsa al titolo in Italia e del mercato fatto dalla big di Serie A

"La differenza l’hanno fatta i Direttori Sportivi perché se sei Marotta e devi fare soldi ma perdi i migliori che hai in rosa hai tre possibilità: te ne vai, fai una conferenza e dici che la proprietà è alla canna del gas o inventi qualche operazione. L’Inter ha fatto così, la Juventus non ha saputo fare nulla, il Napoli per non fare danni è rimasto a guardare mentre il Milan ha portato avanti la sua politica e quando prende Messias è un segnale chiaro: abbiamo le idee ma non abbiamo i soldi che servirebbero. Le romane? La Roma ha speso e potrebbe seriamente divertirsi, la Lazio giustamente ha guardato sempre alla situazione economica dopo aver ricapitalizzato ma non ha accontentato Sarri al 100%. Ha preso una seconda punta e l’ha spacciata per un esterno d’attacco. Va bene così. Sarà una sfida bellissima per capire chi ha indovinato e chi ha sbagliato tutto. Può succedere un disastro. L’Inter è ancora in corsa per il titolo e grazie al mercato della Juventus rischia seriamente di restare ancora in pole. La Juve come sempre ci sarà ma non ha sfruttato i regali di Suning. Evidentemente Agnelli non è un patito di elettrodomestici".