Criscitiello: “Samardzic? Lui vuole fare la mezzala, ma io insisto nel dire…”

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello, direttore dell'emittente, ha parlato così di Lazar Samardzic, prossimo colpo in entrata per l'Inter: "Il calciatore è fortissimo e soprattutto ha ancora grandi margini di crescita. Quest'anno poteva e doveva essere gestito di più e meglio da Sottil. Inzaghi prende una mezzala, lui vuole fare la mezzala ma insisto da due anni che questo calciatore ha tempi di gioco e caratteristiche per fare anche il play. Lui non ha genio di farlo, una sera ce lo disse a Udinese Tv ma se una grande squadra ci lavora bene si potrebbe fare un doppio regalo".