"Cambiano i piani dell'Udinese dopo il dietrofront Inter. Samardzic era il prescelto per fare cassa in questa sessione estiva. Adesso il club potrebbe ascoltare le richieste per Beto che fino a due giorni fa non prendeva in considerazione. Fabbian? Se non esce non entra nessuno"