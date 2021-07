Criscitiello: “Satriano può fare la terza punta all’Inter. Pinamonti? Stipendio folle e…”

Intervenuto a Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello ha voluto prendere posizione in merito a Martin Satriano

"L'Inter deve cedere Pinamonti e prendere Keita ma poi ha un 'Vlahovic' in casa, che è Satriano. E Satriano non può fare la quinta punta, se la può giocare per la terza o quarta punta all'Inter. Sicuramente non è Lukaku, sicuramente non è Lautaro ma se la può giocare. Pinamonti aveva le sue chance, non le ha sfruttate. Prende 3 mln, troppi, folli, Satriano non ne guadagna tre e ha fame".