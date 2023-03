Criscito: “Mi voleva l’Inter, ma dopo lo Zenit scelsi di tornare al Genoa”

Domenico Criscito, difensore del Genoa, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TeleNord: "Ero andato via piangendo e quando sono tornato ero molto contento. È giusto che io finisca la carriera con il Genoa. Aver indossato questa maglia per tutto questo tempo mi rende orgoglioso. Il 19 maggio terminerà il campionato e io spero che ci sia una doppia festa, in primis quella per la Serie A e poi anche quella per la fine della mia carriera. Sono concentrato sull'obiettivo di tutti che è quello di riportare il Genoa in massima serie. Poi spero di diventare un grande allenatore, a me piace il campo e piace viverlo. So che la strada sarà lunga ma l'obiettivo è quello. Spero di avere delle soddisfazioni anche in un'avventura da allenatore".