Paganin: “Crisi Inter? Non se ne esce con una vittoria sola. Handanovic-Onana…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Massimo Paganin, ex calciatore, ha parlato così della crisi dell'Inter: "Quando si arriva a questo punto vuol dire che qualcosa non va: i gol subiti, le sconfitte raccontano quello che sta accadendo. E' un momento difficile, non credo che l'Inter ne uscirà con una partita sola: c'è tanto lavoro da fare. Lukaku? Era in tribuna, non credo sia un recupero lampo: proveranno forse per il Sassuolo, ma dipende dall'infortunio.