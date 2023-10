Cristante: “Lukaku? Se non fa gol una volta non succede nulla. Preparata così”

Bryan Cristante , centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con l'Inter . Le sue parole: "Con Thuram solo cose da campo, non è successo assolutamente nulla. L'avevamo preparata così, siamo un po' a corto di energie e aveva infortunati: non avevamo la capacità fisica per prenderli alti, poi nel finale è stata decisa da un episodio.

Lukaku? L'abbiamo visto bene, sta facendo bene: se per una partita non fa gol, non succede niente. E' stata difficile per tutti. El Shaarawy? E' forte, l'ha sempre dimostrato: quando gioca fa sempre bene, non lo scopriamo oggi. Per noi è importantissima. Obiettivo? Non siamo partiti bene ma adesso siamo in un buon momento: oggi con una squadra forte abbiamo perso alla fine. Il nostro obiettivo deve essere il quarto posto".