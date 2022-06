Croazia, il c.t. Dalic elogia Brozovic: “Corre 12-13 chilometri a partita. Quando dice…”

È soddisfatto Zlatko Dalic. La sua Croazia ha giocato una buona partita e battuto la Danimarca di Eriksen per 1-0 grazie al gol di Pasalic. Nel secondo tempo il c.t. ha operato molti cambi, uno dei pochi rimasti in campo per tutti i 90' è stato Marcelo Brozovic. "Lui può giocare, per lui non è un problema, se ha energia, e dice di sì, allora non lo cambiamo. Corre 12-13 chilometri, quando lui, Modric e Kovacic sono in campo, noi siamo migliori", ha detto Dalic al termine della gara.