Mattia Croci-Torti, allenatore del Lugano, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, usciti sconfitti per 3-2 dal test match contro l'Inter: "Questa era una partita molto importante per dare minuti a chi non aveva ancora giocato più di un'ora, soprattutto i ragazzi che sabato entrano entrati solo a ripresa inoltrata contro il Parma. Sotto questo aspetto il test è risultato molto positivo".