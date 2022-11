Crosetti: “Champions? Urna benevola per le italiane. L’Inter chieda alla Juventus…”

"È andata bene, ad un sorteggio, si dice sempre dopo e non prima di giocare, ma non c’è dubbio che “poteva andare peggio” possiamo dirlo subito. Urna a occhio benevola, oppure crudelissima se ci faranno fuori avversari in teoria abbordabili. La Champions diventa il nostro piccolo Mondiale, quello vero lo guarderemo in tv. Un piccolo Mondiale che potrebbe portarci molto avanti per una serie di incroci favorevoli: intanto, per via del famoso sorteggio agevole, poi perché due giganti su quattro (Psg, Real, Bayern, Liverpool) andranno fuori agli ottavi e non è mica un evento così consueto. Ma anche tra quelle che resteranno (una tra Bruges e Benfica, una tra Borussia Dortmund e Chelsea) non c’è l’invincibile babau, il mostro a sette teste".