Crosetti: “Covid e non solo. Lega e Figc se ne lavano le mani. Non si decide nulla”

Il commento del giornalista su La Repubblica: parla della decisione della Lega di accettare la richiesta dell'asp sul rinvio di Inter-Sassuolo

"Maestri d’inerzia, i governatori del calcio non sanno e non vogliono decidere in un momento in cui non ci si accorda su diritti tivù e fondi e ogni scelta può scontentare uno o più presidenti... In 12 mesi abbiamo visto di tutto e risolto nulla", continua il giornalista. Adesso però è una fase cruciale per il campionato e altri rinvii potrebbero mettere tutto in discussione. "Si entra nel vivo tra scudetto e salvezza, dentro un calendario striminzito e risicato. Più o meno come il coraggio di chi governa il calcio in Italia".