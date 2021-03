Mihajlovic: “Nel primo tempo abbiamo fatto schifo. Qualche anno fa avrei spaccato…”

Al termine di Crotone-Bologna, Sinisa Mihajlovic ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport

Al termine di Crotone-Bologna , Sinisa Mihajlovic ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport. Questo il commento del tecnico: "Nel primo tempo abbiamo fatto schifo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo e messo in campo altri giocatori, sono stati bravi a recuperare il risultato. Però non possiamo avere tutti questi alti e bassi, è una questione di testa, di mentalità".

"Tutta la settimana ho battuto sull'atteggiamento. Nel primo tempo non abbiamo creato nulla, troppo lenti, poca cattiveria, non ci siamo resi quasi mai pericolosi. Hanno grandi margini di miglioramento, ma non continuità. La testa è la cosa più difficile da mettere a posto, quando giocano bene è una meraviglia perché hanno qualità da vendere. In altre situazioni qualche anno fa avrei spaccato lo spogliatoio, oggi invece sono stato più riflessivo e di giocare sul loro orgoglio".