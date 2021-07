Crotone, annullata tournée in Spagna. Il club: “Amichevole di prestigio con l’Inter”

Il club rossoblù ha spiegato in un comunicato ufficiale che non partirà per il tour spagnolo come da programma

Eva A. Provenzano

La pandemia non ha fermato solo l'Inter. Anche il Crotone ha annunciato l'annullamento della sua tournée estiva. Il club rossoblù ha comunicato "vista l’evoluzione dell’emergenza Covid-19 ancor più preoccupante in alcuni paesi europei, l’annullamento della tournée prevista nei prossimi giorni in Spagna".

Con lo stesso comunicato la società calabrese ha confermato l'arrivo alla Pinetina (mercoledì 28 alle 18) "la squadra di mister Modesto volerà a Milano e sarà impegnata in una prestigiosa amichevole contro i campioni d’Italia dell’Inter al centro sportivo Suning", si legge.

(Fonte: fccrotone.it)