GdS / Crotone-Inter, pagelle: Eriksen, gol simbolico. Barella, anima tricolore

Le pagelle de La Gazzetta dello Sport su Crotone-Inter: nerazzurri sempre più vicini all'obiettivo. Una sola insufficienza

L'Inter vince anche a Crotone ed è ormai a un passo dalla conquista dello scudetto, che potrebbe arrivare matematicamente già oggi in caso di mancato successo dell'Atalanta contro il Sassuolo. Secondo La Gazzetta dello Sport il migliore in campo è Nicolò Barella, autore anche dell'assist per il gol di Hakimi: "Nervi da scudetto, direttore d'orchestra pure in un primo tempo in cui il pallone sembrava pesare un po' troppo. L'assist per Lautaro viene sprecato dal Toro, quello per Hakimi finirà nelle statistiche. In mezzo pure il solito supercross per Bastoni. Anima tricolore". La rete che sblocca l'incontro porta la firma di Christian Eriksen: "Entra e la decide: tocco di prima e subito si propone per il tiro. Secondo gol in campionato: è quasi simbolico che il gol che più avvicina lo scudetto sia suo, l'uomo del girone di ritorno".