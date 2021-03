Mercato, Zenga: sfumato il ritorno a Crotone: “C’era lui per il dopo Stroppa”

Prima di decidere di affidarsi a Cosmi, il Crotone ha pensato anche a Zenga come sostituto di Stroppa: il retroscena sul mancato accordo

Come vi abbiamo riportato, Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Crotone. Il club calabrese, ultimo in classifica con soli 12 punti, ha deciso di dare una scossa all'ambiente per provare una disperata rincorsa alla salvezza. Con ogni probabilità (la firma è attesa in serata), Serse Cosmi prenderà il suo posto sulla panchina rossoblù.